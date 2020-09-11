63 пункта для голосования открылись в Хасавюртовском районе

11 сентября в 8:00 в МО «Хасавюртовский район» открылись все участки для голосования в рамках избирательной кампании депутатов в выборные органы местного самоуправления.

Всего участков для голосования в муниципалитете шестьдесят три. Подготовка избирательных пунктов проводилась в соответствии с санитарно-эпидемиологическими предписаниями, а в дни выборов дезинфекция будет проводиться с интервалом в каждые два часа.

Также 10 сентября в районной администрации была организована встреча с наблюдателями Общественной палаты Хасавюртовского района и представителями политических партий.