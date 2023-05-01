Общество

Министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Мухтарбий Аджеков примет участие в деловой программе Кавказской инвестиционной выставки в Минводах

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Особое внимание он уделит мероприятиям в сфере АПК.

На сессии «Развитие фермерского животноводства в АПК: новые возможности и решения» будет рассмотрена комплексная программа развития индустриального мясного овцеводства в СКФО, возможности лизинга и банковские инструменты по поддержке фермерского животноводства, перспективные направления генетики, механизмы интеграции малых и средних овцеводческих хозяйств в товарное производство.

Сессия «Интенсивное садоводство: перспективы импортозамещения» будет посвящена вопросам производства товарных плодов и ягод, развития питомниководства, сбыта продукции через торговые сети.

Кавказская инвестиционная выставка призвана стать площадкой для эффективного взаимодействия между государством и бизнесом. Участники мероприятия обсудят инструменты привлечения инвестиций в субъекты СКФО.

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