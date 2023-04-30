Нацпроект «Демография» заботится о здоровье медиков 

В детстве, как правило, каждый из нас делал зарядку. Сейчас учим этому своих детей, но почему-то не придерживаемся сами. В результате, гиподинамия является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений обмена, вплоть до сахарного диабета.

На исправление этого нацелена государственная политика нашей страны и ряд разработанных программ: как например, «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография». В рамках данной работы сотрудники Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики организовали обучающее мероприятие в коллективом Аварского музыкально-драматического театра им. Гамзата Цадасы.

Главной темой мероприятия послужил лозунг «Встань с рабочего места и начни двигаться!». Работники и посетители театра смогли пройти обследование на развёрнутой в здании площадке здоровья, где врачи РЦОЗМП проводили диагностику хронических болезней.