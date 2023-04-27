Для школьников Махачкалы организовали экскурсию по памятным местам Расула Гамзатова

26 апреля в рамках Федерального просветительского марафона «Знание. Первые» в городе Махачкале состоялась экскурсия. Участниками прогулки стали активисты Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» и дети участников специальной военной операции.

Экскурсия была организована Министерством культуры РД совместно с Министерством по делам молодежи Дагестана и приурочена к 100-летию выдающегося российского поэта и деятеля культуры Расула Гамзатова, празднование юбилея которого проходит в 2023 году в нашей стране по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Прогулка была проведена с целью познакомить детей со знаковыми местами, которые так или иначе связаны с именем великого поэта Расула Гамзатова», — сказала председатель совета Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Людмила Саидовава.

Началась прогулка с проспекта Расула Гамзатова с памятника известного дагестанского поэта Гамзата Цадасы — отца Расула Гамзатова. Затем, дети посетили Музей поэзии, где возложили цветы к памятникам Александра Пушкина и Расула Гамзатова.

После, маршрут лежал к памятнику Расулу Гамзатову у Государственного республиканского русского драматического театра им. М. Горького. Во время экскурсии заместитель министра культуры Дагестана Мурад Гаджиев и Людмила Саидова рассказывали школьникам о жизни и творчестве поэта, интересных эпизодах его жизни и об исторической ценности прогулки.

Далее, школьников познакомили с деятельностью Национальной библиотеки имени Расула Гамзатова. Последней точкой на карте маршрута стало посещение Союза писателей Республики Дагестан, где народный поэт проработал более 50 лет. Тут школьники смогли увидеть личные предметы Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова, большое количество фотографий и книг поэта. В завершении экскурсии для всех участников было организовано чаепитие и вручены подарки с символикой 100-летия великого поэта.

Источник: Мирмол