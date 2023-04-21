Поздравление Председателя Народного Собрания РД З.А.Аскендерова с Днем местного самоуправления

«Уважаемые депутаты и работники органов местного самоуправления!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем местного самоуправления!

Значимость и необходимость органов местного самоуправления трудно переоценить. Это очень многогранная работа, требующая полной самоотдачи, добросовестного отношения к делу, высокой исполнительности и требовательности к себе и коллегам. От профессионализма, опыта и компетентности представителей органов местного самоуправления во многом зависит благосостояние наших граждан.

Вы наиболее приближенное к населению звено власти. Каждый день вам приходится решать множество разных задач. На вас лежит большая ответственность за социальное и экономическое развитие муниципальных образований, совершенствование инфраструктуры, благоустройство территорий.

Хотелось бы выразить признательность и благодарность за ту нелегкую и кропотливую работу, которую вы ведете по реализации государственной политики, направленной на развитие своих муниципалитетов и повышение уровня жизни населения.

Желаю вам крепкого здоровья, новых достижений в работе и реализации всех намеченных планов!», — говорится в поздравлении Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Заура Аскендерова.