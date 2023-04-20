Благотворительно-просветительский фонд «Дараччи» оказал помощь военнослужащим

Дагестанский благотворительно-просветительский фонд им. Мариям Ильясовой «Дараччи» (что в переводе с лакского языка означает подснежник) организовал сбор и отправку гуманитарной помощи военнослужащим, находящимся в зоне спецоперации, а также солдатам и офицерам, проходящим лечение в московском военном госпитале.

Женщины-члены благотворительной организации направили бойцам продукты питания, одежду, средства гигиены. Это не первая подробная акция благотворительного фонда. По словам его руководителя, члена Общественной палаты г. Махачкалы, члена общественного совета при министерстве культуры РД Гульшан Хасаевой «делиться с людьми теплом и добротой всегда было и остается одним из главных приоритетов нашей деятельности. Сегодня, когда все мысли и надежды жителей республики свясвязаны с завершением СВО, с тем, чтобы наши сыровья и братья поскорее вернулись домой, мы конечно же не могли оставаться в стороне. Практически все члены фонда приняли участие, и это, думаю, не удивительно. В традициях дагестанского народа было и остается быть рядом с армией, поддерживать её в тяжёлые моменты. Так было и в годы Великой Отечественной войны когда родился лозунг «Всё для фронта, все для победы! Так есть и сегодня. И победа обязательно будет за нами!»

Помимо этого фонд продолжает проводить различного рода культурно-просветительские мероприятия, поддерживает крупные республиканские события. В частности, в начале апреля члены фонда оказали весомую помощь в проведении одного из ифтаров в духовном центре имени пророка Исы. Ранее совместно с представителями Муфтията Дагестана дараччинки организовывали раздачу продуктовых наборов для малообеспеченных и малоимущих граждан.