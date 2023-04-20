Послание Главы Дагестана Сергея Меликова направлено на улучшение условий жизни дагестанцев

Руководитель республики Сергей Меликов 19 апреля выступил с Посланием к парламенту республики.

Среди основных поднятых тем – вопросы о социальной поддержке граждан, в том числе участников спецоперации и их семей, молодежной политики и образования, развитии промышленного потенциала и туризма.

Мероприятие прошло в расширенном режиме. Помимо депутатов Госдумы РФ и республиканского парламента, на церемонию оглашения Послания Главы РД были приглашены участники СВО, члены их семей, заслуженные деятели здравоохранения, образования, культуры, молодежные лидеры и другие активные представители общества.

Руководитель региона в Послании обозначил главные приоритеты на ближайшую перспективу. Послание носило социально ориентированный характер и направлено, в первую очередь, на улучшение условий жизни дагестанцев.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»