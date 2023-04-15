Около 300 человек трудятся на площадке питомника по выращиванию саженцев фундука в Сулейман-Стальском районе

В пятницу, 14 апреля, глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочего визита в Сулейман-Стальский район ознакомился с работой экспериментального питомника по выращиванию саженцев фундука.

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел осмотр закладки саженцев собственного производства, адаптированных под местные климатические условия и характеристики почв.

Питомник создан в рамках реализации «прорывного» инвестиционного проекта РД «Закладка интенсивных и фундучных садов», инициатором которого выступило ООО «Полоса».

Инвестор занимается выращиванием собственного посадочного материала, в частности, фундука. На сегодняшний день закладка саженцев фундука проведена на площади 40 га в количестве более 800 тыс. штук, выращенных из собственного материала (отдиры) и предназначенных для закладки своих садов.

Это позволило заменить импортные итальянские саженцы, которые регулярно приходилось завозить.

При закладке питомника применялась схема посадки 2,4 х 0,2 м плотностью 20830 штук на гектар.

По словам инвестора, в дальнейшем планируется увеличить объемы производства посадочного материала для обеспечения площадей закладки сада фундука на 100%.

В настоящее время на территории питомника работают порядка 280 человек.

Депутат Народного Собрания Дагестана Имам Яралиев, участвующий в реализации проекта, выразил благодарность Председателю Правительства РД Абдулмуслиму Абдулмуслимову за поддержку в реализации проекта с момента появления идеи и до его реализации.