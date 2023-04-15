Разное

Около 300 человек трудятся на площадке питомника по выращиванию саженцев фундука в Сулейман-Стальском районе

Оставить комментарий

В пятницу, 14 апреля, глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в рамках рабочего визита в Сулейман-Стальский район ознакомился с работой экспериментального питомника по выращиванию саженцев фундука.

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел осмотр закладки саженцев собственного производства, адаптированных под местные климатические условия и характеристики почв.

Питомник создан в рамках реализации «прорывного» инвестиционного проекта РД «Закладка интенсивных и фундучных садов», инициатором которого выступило ООО «Полоса».

Инвестор занимается выращиванием собственного посадочного материала, в частности, фундука. На сегодняшний день закладка саженцев фундука проведена на площади 40 га в количестве более 800 тыс. штук, выращенных из собственного материала (отдиры) и предназначенных для закладки своих садов.

Это позволило заменить импортные итальянские саженцы, которые регулярно приходилось завозить.

При закладке питомника применялась схема посадки 2,4 х 0,2 м плотностью 20830 штук на гектар.

По словам инвестора, в дальнейшем планируется увеличить объемы производства посадочного материала для обеспечения площадей закладки сада фундука на 100%.

В настоящее время на территории питомника работают порядка 280 человек.

Депутат Народного Собрания Дагестана Имам Яралиев, участвующий в реализации проекта, выразил благодарность Председателю Правительства РД Абдулмуслиму Абдулмуслимову за поддержку в реализации проекта с момента появления идеи и до его реализации.

Также читают:

В Дербенте обнаружили остатки древнего сооружения
Комитет по ветеринарии РД прокомментировал ситуаци...
Врио Главы Дагестана Сергей Меликов поздравил вете...
Пройдет семинар «Социальный контракт для открытия ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *