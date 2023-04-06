Гаджи Биярсланов обсудил ход весенней призывной кампании в Кизилюрте

Депутат Народного Собрания Гаджи Биярсланов обсудил в военкомате города Кизилюрта ход весенней призывной кампании в ряды Вооружённых Сил Российской Федерации.

В рабочей встрече приняли участие военный комиссар по городу Кизилюрту, Кизилюртовскому и Кумторкалинскому районам РД Шейхсаид Магомедов и глава Кизилюртовского района Рустам Татарханов.

По словам военкома, с 1 апреля призывные комиссии начали рассылать повестки и направлять призывников на медицинское обследование. После этого сформируются списки срочников, а призывников начнут отправлять по воинским частям. Срок службы в этот призыв прежний — 12 месяцев. Призывники не будут отправлены в зону проведения специальной военной операции, подчеркнул он.

Гаджи Биярсланов отметил, что служить Родине – долг каждого мужчины и отсрочек от военной службы не должно быть ни для кого.

«В этом году военную подготовку в армии пройдёт один из моих сыновей, который направится в военкомат по месту жительства сразу же по окончании учёбы в средней школе и достижения призывного возраста», — сказал депутат.

Безусловно, огромную роль в повышении авторитета армии сегодня играет успешная информационная кампания. Парламентарий выразил готовность оказать в этом направлении необходимую поддержку.

Источник