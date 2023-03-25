Глава Дагестана проведет встречу с жильцами аварийных общежитий Каспийска

26 марта состоится встреча главы Дагестана Сергея Меликова с жильцами аварийных общежитий Каспийска, которые ранее жаловались на нарушение их прав при переселении.

Была создана инициативная группа, встреча с которой и состоится в воскресенье.

Руководитель республики дал поручение организовать мероприятие максимально открытым – с участием всех лиц, которые будут выдвинуты жильцами для представления их интересов, в том числе адвокатов, которые, конечно, представят соответствующие документы.

Руководство республики нацелено на честный и открытый разговор для скорейшего решения вопроса переселения с учётом интересов людей.

Напомним, в Каспийске признаны аварийными 9 многоквартирных домов, в том числе 7 общежитий общей площадью более 11 тысяч квадратных метров, в которых проживает порядка 1,5 тысячи человек.