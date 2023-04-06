60% случаев заболевания корью зафиксированы в Махачкале — глава Роспотребнадзора Дагестана

Как рассказал врио руководителя Роспотребнадзора по Дагестану Залимхан Омариев, корь — это циклическая инфекция, которой характерны подъемы и спады заболеваемости с межэпидимическим периодом 2-3 года. Поэтому рост заболеваемости в 32 субъектах страны, и в Дагестане в частности, был неизбежен.

«Но в Дагестане, где много отказников, заболевание проходит наиболее остро и сильнее всего растет.

Мы сместили со второго места Самарскую область и стали 2 по стране. У нас 234 случая заражения. И это число растет», — заявил он.

Он также уточнил, что по социальному составу около трети заболевших — это школьники и дети, посещавшие детсады и центры по присмотру и уходу.

«Если делать раскладку по территориям, то хуже всего ситуация в Махачкале, здесь проживает практически 60% заболевших, далее город Хасавюрт. Всего вовлечено 20 муниципальных образований, на остальных зарегистрированы единичные случаи», — констатировал он.