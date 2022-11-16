60 подстанций 110 кВ отремонтировано в Дагестане

«Россети Северный Кавказ» в рамках подготовки объектов электросетевого хозяйства к осенне-зимнему периоду 2022/23 гг. провели ремонт оборудования на 60 крупных питающих центрах 110 кВ в Республике Дагестан.

Важной частью технических мероприятий филиала «Дагэнерго» стала замена силового трансформатора на подстанции 110 кВ, обеспечивающей электроэнергией порядка 35 тысяч жителей столицы региона – города Махачкалы. Энергетики увеличили мощность оборудования с 16 до 25 МВА.

Заменили силовой трансформатор на подстанции 110 кВ в Карабудахкентском районе республики. Здесь мощность главного элемента питающего центра увеличена с 10 до 25 МВА. От стабильного функционирования энергообъекта зависит свет в домах 40 тысяч жителей региона в семи населенных пунктах.

Аналогичные работы на подстанции 110 кВ в Левашинском районе – замена силового трансформатора 10 МВА на оборудование мощностью 16 МВА – позволят обеспечить бесперебойное и качественное электроснабжение более 20 тысяч жителей в 63 населенных пунктах.

Выполненные на энергообъектах работы позволят существенно повысить надежность и качество электроснабжения жителей Дагестана, а также социально значимых учреждений, административных и сельскохозяйственных организаций, объектов малого и среднего бизнеса.