6 «Точек роста» откроются в Кизилюрте в первый день нового учебного года

6 школ города Кизилюрта станут платформами современных образовательных центров «Точка роста». Дополнительные возможности для образования появятся у учеников 2, 4, 5, 7, 8 и 9 образовательных учреждений города. Все центры будут оснащены современным оборудованием, которые позволят школьникам приобрести углубленные знания и навыки по биологии, химии, физике и технологии.

Основная цель размещения «Точек роста» в сёлах и малых городах республики — сокращение разрыва возможностей и знаний между школьниками различных муниципалитетов. По идее проекта, каждый третий урок по предмету будет проходить в специализированных классах, что позволит школьникам существенно прокачать свои знания.

Инновационные образовательные центры открываются в Дагестане в рамках реализации национального проекта «Образование» и федерального проекта «Современная школа».