Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал о старте весенних полевых работ в Дагестане

Председатель Правительства РД приехал с рабочим визитом в село Бабаюрт Бабаюртовского района Дагестана.

Здесь Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл выездное расширенное совещание по вопросу подготовки к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ. Отдельным вопросом совещания стало развитие овощеводства открытого грунта в Центральной и Северной части региона.

Как сообщил премьер-министр, яровой сев в 2023 году планируется на площади 225 тысяч гектар. На сегодняшний день вспахано более половины от намеченного объёма.

«На сегодня состояние 97% хорошее и удовлетворительное, в то же время подкормлено всего 15 тыс.га, или 16%, — это мало. Надо стремиться к тому, чтобы подкормку проводить на всей площади озимых. Господдержка в виде субсидий на агротехнологические работы оказывается для того, чтобы вы приобретали минеральные удобрения», — добавил Абдулмуслимов, обращаясь к аграриям.

В рамках совещания были обсуждены важные для сельского хозяйства вопросы, в числе которых развитие оросительной системы, возрождение горно-долинного садоводства и другие.

Подводя итоги совещания, Абдулмуслимов дал ряд поручений и рекомендаций.