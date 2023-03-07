Мать 14 детей из Табасаранского района награждена орденом Матери

Указом Главы Дагестана от 13 января 2023 года многодетная мать из Табасаранского района, ветеран труда Кисран Асланова была награждена орденом Матери. Напомним, эта награда вручается женщина родившим и воспитавшим 10 и более детей. Сегодня глава региона в числе других женщин поздравлял с Международным женским днем и Кисран Асланову.

Кисран Асланова за свой материнский труд ранее была награждена медалью Матери I и II степеней, орденом Материнской славы I, II и III степеней.

Кисран Курбаналиевна Асланова родилась 20 мая 1954 года в с. Хурик Табасаранского района.

Завершив Хурикскую среднюю школу, она, как многие табасаранки того времени, целиком посвятила себя семье и ковроткачеству. С мужем Абдулвагабом она вырастила и воспитала 14 детей – 6 сыновей и 8 дочерей. К сожалению, трое сыновей умерли, все остальные завели свои семьи и сегодня живут в разных уголках России. Самым большим богатством бабушка Кисран считает своих 40 внуков и 5 правнуков.

Конечно, чете Аслановых было нелегко воспитать и поставить на ноги большую семью. Рассказывая о том времени, бабушка Кисран рассказывает: «Я ткала ковры и вела хозяйство. Муж работал бульдозеристом в Кужникском совхозе. Он в прошлом году в апреле ушел из жизни. Хорошим был человеком, во всем мне помогал.