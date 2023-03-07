Общество

Мать 14 детей из Табасаранского района награждена орденом Матери

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Указом Главы Дагестана от 13 января 2023 года многодетная мать из Табасаранского района, ветеран труда Кисран Асланова была награждена орденом Матери. Напомним, эта награда вручается женщина родившим и воспитавшим 10 и более детей. Сегодня глава региона в числе других женщин поздравлял с Международным женским днем и Кисран Асланову.

Кисран Асланова за свой материнский труд ранее была награждена медалью Матери I и II степеней, орденом Материнской славы I, II и III степеней.

Кисран Курбаналиевна Асланова родилась 20 мая 1954 года в с. Хурик Табасаранского района.

Завершив Хурикскую среднюю школу, она, как многие табасаранки того времени, целиком посвятила себя семье и ковроткачеству. С мужем Абдулвагабом она вырастила и воспитала 14 детей – 6 сыновей и 8 дочерей. К сожалению, трое сыновей умерли, все остальные завели свои семьи и сегодня живут в разных уголках России. Самым большим богатством бабушка Кисран считает своих 40 внуков и 5 правнуков.

Конечно, чете Аслановых было нелегко воспитать и поставить на ноги большую семью. Рассказывая о том времени, бабушка Кисран рассказывает: «Я ткала ковры и вела хозяйство. Муж работал бульдозеристом в Кужникском совхозе. Он в прошлом году в апреле ушел из жизни. Хорошим был человеком, во всем мне помогал.

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