Абдулмуслим Абдулмуслимов продолжает личное знакомство с коллективами органов власти Дагестана

В эти минуты Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов проводит встречу с коллективом ФГБУ «Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан».

Глава кабмина отметил, что мелиоративный комплекс является определяющим фактором развития агропромышленного комплекса.

«Республика Дагестан является одним из крупных исторически сложившихся регионов орошаемого земледелия. Порядка 10 % всех орошаемых земель в Российской Федерации находятся в республике — это 395,6 тыс. га.

Более 70 % растениеводческой продукции мы получаем сегодня на орошаемых землях. Урожайность при орошении превышает урожайность на богаре в 2-4 раза», — сказал он.