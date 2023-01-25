Представители благотворительного фонда «Колесо добра» поблагодарили главу Дагестана Сергея Меликова за поддержку

На средства фонда создана ювелирная мастерская, где работают инвалиды-колясочники. В конце 2022 года они оказались в ужасной ситуации. Из-за высокой стоимости аренды помещения они практически оказались на улице. О проблеме ранее рассказали главе региона, после чего она была решена.

Сейчас членов фонда интересует вопрос, будет ли и в дальнейшем им оказываться помощь с помещением.

Сергей Меликов заявил, что место для реализации деловых проектов людей с ограниченными возможностями уже определено. Там планируется предусмотреть создание нескольких мастерских, социального кафе и ресурсного центра с конференц-залом.