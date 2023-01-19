Садыков Ахмед стал кавалером Орденом Мужества

Садыков Ахмед Мартинович с малых лет воспитывал в себе чувство высокой ответственности за своих родных и близких, он во всем помогал родителям и сестре.

Отец парня работал долгие годы в органах внутренних дел Новолакского района. Все самые лучшие качества в характере отца впитали в себя дети.

Воинская часть Ахмеда принимает участие с первых дней в специальной военной операции на Украине. Несмотря на постоянное напряжение со стороны противника, Ахмед никогда не рассказывает, что там происходит.

Благодаря смелым и решительным действиям солдат, подразделение воинской части достигло успехов в наступлении и закреплении позиций. У ребят высокий боевой дух.

За проявленное мужество и героизм Садыков Ахмед Мартинович награжден высокой наградой — Орденом Мужества.