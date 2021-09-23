55 Муниципальных центров управления открыты в Дагестане

По поручению Сергея Меликова Центром управления регионом Республики Дагестан и Минцифры РД в регионе созданы Муниципальные центры управления. МЦУ созданы в целях построения успешного взаимодействия исполнительных органов власти с населением, а также в целях ускорения решения проблем. На данный момент МЦУ созданы в 55 муниципалитетах Дагестана. Данная инициатива, по словам руководителя ЦУР Султана Абдуралимова, направлена на выявление первопричин проблем, аналитику и координацию работы по мониторингу и обработке обращений граждан.

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