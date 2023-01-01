Первый забег в 2023 году

Первый забег 2023 года

При поддержке Минспорта Дагестана, беговой клуб «DAGRUN» организовывает забег для жителей региона. Регистрация продлится до 5 января по ссылке:

https://russiarunning.com/event/ZIMA_2023

На сам забег дается 2,5 часа. Руководитель бегового клуба Хаид Джафаров отмечает: «За это время дистанцию можно пройти лёгким бегом и даже пешком». Организаторы сообщают, что на середине пути и на финише для участников будут организованы пункты питания.

Основные данные:

Дата выдачи стартовых пакетов:

6 января (в ТЦ 7 Континент)

Дата забега: 7 января

Дистанция: 13км

Старт: Махачкала, «Русский Театр»

Финиш: Каспийск, «ТЦ Волна»

Призовой фонд: 60 000₽

Принять участие может любой желающий старше 14 лет.

Медаль получат все участники забега, а также приятные бонусы от спонсоров и партнеров будут ждать участников в стартовом пакете и на финише.