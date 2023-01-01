Первый забег в 2023 году

Первый забег 2023 года
При поддержке Минспорта Дагестана, беговой клуб «DAGRUN» организовывает забег для жителей региона. Регистрация продлится до 5 января по ссылке:
https://russiarunning.com/event/ZIMA_2023
На сам забег дается 2,5 часа. Руководитель бегового клуба Хаид Джафаров отмечает: «За это время дистанцию можно пройти лёгким бегом и даже пешком». Организаторы сообщают, что на середине пути и на финише для участников будут организованы пункты питания.
Основные данные:
Дата выдачи стартовых пакетов:
6 января (в ТЦ 7 Континент)
Дата забега: 7 января
Дистанция: 13км
Старт: Махачкала, «Русский Театр»
Финиш: Каспийск, «ТЦ Волна»
Призовой фонд: 60 000₽
Принять участие может любой желающий старше 14 лет.
Медаль получат все участники забега, а также приятные бонусы от спонсоров и партнеров будут ждать участников в стартовом пакете и на финише.