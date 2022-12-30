Минпромторг России одобрил заявку Дагестана на создание стекольного кластера

Приказом Минпромторга России от 29 декабря 2022 года № 5622 стекольный кластер Дагестана прошел аккредитацию и вошел в реестр промышленных кластеров Российской Федерации.

«Совместно с Ассоциацией промышленных кластеров Дагестана Минпромторгом РД разработана Программа развития Промышленного стекольного кластера Северо-Кавказского федерального округа до 2026 года. Программа является документом, определяющим на период до указанного года среднесрочные цели, задачи и ожидаемые результаты функционирования промышленных предприятий, а также научно-образовательного и технологических объектов инфраструктуры стекольного кластера», – проинформировали в региональном министерстве.

Ассоциацией в рамках создания кластера подписано 20 соглашений с участниками, в числе которых 14 промышленных предприятий, 3 объекта производственно-технологической инфраструктуры, 3 объекта научно-образовательной инфраструктуры.

Участниками промышленного кластера признаны: АО «Керамогранит Дагестан», ООО «Дагполимер», ООО «Дагестан Стекло Тара», ОАО «Денеб», ИП Юсупов Рашид Магомедрасулович, ООО «Кайзер», ООО «Махачкалинский Завод Стекловолокна», ООО «Салаватстекло Каспий», ООО «Стеклопроект», ООО «Шатим Трейд», ОАО «Кавдоломит», ООО «Фасадные системы», ООО «Каспийский завод стекловолокна», ООО «Каспий Гласс».

Организации научно-образовательной инфраструктуры промышленного кластера: ДГУ, ДГТУ, ДФИЦ РАН; технологической и промышленной инфраструктуры: индустриальные парки «Долина новых идей и технологий (Тюбе), «КИП Пром Каспий», «Фотон».

Как пояснили в Минпромторге Дагестана, предприятия-участники кластера смогут претендовать на меры государственной поддержки, предусмотренные законодательством РФ для совместных кластерных проектов.

Источник: https://dagpravda.ru/novosti/minpromtorg-rossii-odobril-zaya-vku-dagestana-na-sozdanie-stekolnogo-klastera/