О достижениях республики в экономике и сельском хозяйстве за 2022 год

В 2022 году Дагестан смог вновь обеспечить новые рекорды по урожайности риса, винограда, производства мяса. В 2022 году в республике с площади 32 тыс. га собрано рекордные 138 тыс. тонн риса. Действующие мощности позволяют сегодня перерабатывать до 70% от этого объема. К слову, в 2023 году регион ставит еще более амбициозную задачу – довести урожайность до 150 тысяч тонн. Валовый сбор урожая винограда составил 268 тысяч тонн, мяса произведено в общем весе на 108 тысяч тонн, молока – 695 тысяч тонн, а овощных собрано почти 970 тысяч тонн.

По многим позициям республика не только обеспечила свои потребности, но и снабдила качественной продукцией АПК ряд регионов страны.

Рост поголовья скота, снижение площади зараженности болезнями и сорняками, увеличение орошаемых земель, планы по запуску выращивания риса.

2023 году в Дагестане только в сфере мелиорации будут реализованы около 20 проектов, предусматривающие строительство более 1,8 тыс. га рисовых инженерных систем.

На сегодняшний день в регионе функционируют четыре крупных рисоперерабатывающих завода.

В 2022 году республика получила 2 млрд 343 млн рублей, из которых 830 млн рублей – средства федерального бюджета. За счет указанных средств в нормативное состояние приведено: — более 70 км автомобильных дорог, из которых 21 км по г. Махачкала — построен один автоматический пункт весогабаритного контроля — установлено 15 ед. систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения В 2021 году затраты по нацпроекту составили 2 млрд 687 млн. руб., в том числе средства федерального бюджета – 1, 187 млрд. руб, и средства республиканского бюджета – 1,5 млрд. руб.

Международные санкции открыли перед Дагестаном новые горизонты в рамках уже ставшего неким нарицательным именем транспортного коридора «Север-Юг». Так, в 2023 году отрезки федеральных трасс в Дагестане к популярным туристическим местам станут четерыхполосными Такие планы озвучили в ФКУ Упрдор Кавказ. Всего планируется расширить с двух до четырех полос 80 километров отрезков трассы Р-217 на отрезке Хасавюрт – Махачкала и на маршруте из Каспийска в Дербент. На семи участках капремонта задействовано 550 дорожных рабочих и 350 единиц спецтехники. До конца 2023 года в эксплуатацию введут отрезки трассы «Кавказ» общей протяженностью 46 км.