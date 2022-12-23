С 21 декабря по 10 января дагестанцы смогут отправиться в большую зимнюю экспедицию!

Жителей региона, в том числе и самых юных, ждут захватывающие приключения сказочных героев, чарующая музыка, танцы, а также таинственный и манящий мир волшебства…

Калейдоскоп спектаклей и мюзиклов — от «Двенадцати месяцев» до «Синдбада-Морехода» — представят в указанный период национальные театры республики. Перед показами артисты выступят с короткими уличными программами.

Стартовавший в 2020 году проект «Новогодний десант», собравший немало добрых откликов горожан и гостей столицы, в этом году будет вновь удивлять! Артисты планируют встречать гуляющих жителей по проспекту им.Р.Гамзатова и устраивать для них небольшие импровизированные выступления.

Ряд просветительских и благотворительных мероприятий готовится и для детей участников специальной военной операции, а также людей пожилого возраста, детей-сирот и инвалидов.

По сложившейся традиции концертные программы пройдут и на главной площади столицы.

Музыкально-театрализованные представления в формате «Новогодних открыток» запланированы на период с 26 по 30 декабря и со 2 по 4 января.

Знакомьтесь с афишей новогодних мероприятий по ссылке: https://t.me/minkultrd/3043