Очередная группа призывников отправилась из Акушинского района

В воскресенье, 18 декабря, группа молодых ребят из Акушинского района, в рамках плана мероприятий осеннего призыва 2022 года, была призвана на срочную службу в Российскую армию и отправлена в Республиканский сборный пункт.

Начальник отделения подготовки на военную службу Сергокалинского и Акушинского районов Дагестана Ахмед Тагиров в своем выступлении объяснил призывникам правила поведения на Республиканском сборном пункте, в воинской части и пожелал им достойно и с честью отслужить и вернуться домой живыми и здоровыми.

Все призванные осенью 2022 года граждане отслужат 1год на территории России и не будут привлекаться к боевым действиям в рамках СВО на Украине.