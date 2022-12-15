«Динамо» возрождается

Махачкалинское «Динамо» имеет богатую историю – 95 лет. До недавних пор команда переживала не лучшие времена, но теперь всё изменилось, она заручилась поддержкой руководства республики.

Совсем недавно Сергей Меликов встречался с игроками и тренерским штабом.

«Мы будем искать новые возможности для развития клуба, – говорил Глава РД. – Хотим позаимствовать опыт топовых клубов, в том числе в вопросах привлечения внебюджетных средств. У нас в Дагестане стартует несколько больших проектов – планируем завести в регион крупных инвесторов, которые могут быть заинтересованы в том числе в поддержке команды. Я у московского «Динамо» на игровых футболках насчитал восемь лейблов крупных компаний. Нам надо стремиться к этому. Мы сможем привлечь спонсоров, только если они увидят результаты. Потому что спонсору тоже, если он порядочный человек, за эти средства придется отчитываться. Будет результат – будет поддержка. Тренерский штаб мы поддерживаем, но, конечно, на следующий год придет время давать какие-то отчеты. Если мы выходим на футбольное поле с мыслью: «Как сыграем – так сыграем», то это не пойдет. Мы должны людям давать результат. Я и вы все, включая Гаджи Муслимовича (Гаджи Гаджиев – президент ФК «Динамо». – Прим. авт.), мы несем ответственность. Важно это понимать».

По словам С. Меликова, в следующем году команда будет выступать на стадионе «Труд» в Махачкале – там, где

завоевала первое место в прошлом

сезоне.

Как видим, высшее руководство заинтересовано в том, чтобы дагестанский футбол, который, казалось бы, в последние годы немного затормозил в своем развитии, вновь начал делать поступательные шаги. После того как проект «Анжи» ушел с авансцены, болельщики полагали, что в ближайшие годы о большом футболе придётся забыть. Но не тут-то было.

Перед «Динамо» ставятся амбициозные задачи. Первую половину сезона махачкалинцы завершили в середине турнирной таблицы. Учитывая, что коллектив молодой, новичок лиги, данный промежуточный результат можно считать неплохим. Он мог бы быть немного выше, если бы не ряд неудач в домашних поединках. Возможно, именно череда поражений на «Анжи Арене» вынудила руководство сменить место дислокации, на стадионе имени Елены Исинбаевой идет реконструкция.

Кстати, в планах и реконструкция некогда главной футбольной арены республики – стадиона «Динамо», где ковали свои главные победы «Анжи», а в союзные времена и «Динамо» (в 1967 и 1975 годах – чемпион РСФСР). И, к слову, единственным дагестанским футболистом, который завоевывал оба трофея, является Семен Валявский.

«В том, что касается клубной организационной работы, действительно нужно двигаться расчетливо, спокойно. А если говорить непосредственно об игре, тут без фанатизма ну никак: необходима предельная самоотдача, горящие глаза, горячее сердце и холодный рассудок», – высказал свое мнение Гаджи Гаджиев.

Отличительной чертой наших игроков всегда был характер, достаточно вспомнить середину и конец 1990-х годов. Тогда костяк «Анжи» составляли местные воспитанники и были добыты победы, благодаря которым команда стала известна во всей стране.

Об этом Сергей Меликов тоже помнит:

«Для многих в Дагестане восприятие футбола остается через призму того большого «Анжи» со звездами в составе. И некоторые рассуждают так: когда звезды будут играть у нас, вот тогда будет футбол. Это неправильно. На мой взгляд, это и оказалось стратегической ошибкой «Анжи». Потому что, когда звезды ушли, так как платить на прежнем уровне им перестали, заменить их оказалось некем. А «Анжи» начинался не с Это’О и Роберто Карлоса, а с Будунова, Сирхаева, Агаларова и с других ребят, которых воспитал Дагестан. В свое время они вывели «Анжи» и в высший дивизион, и в финал Кубка России. А когда отношение к дагестанским игрокам поменялось, случилось то, что случилось. Это мое мнение, я его не навязываю».

Нынешнее «Динамо» – подлинно народная команда, считает Глава РД.

«В «Динамо», – отметил он, – сейчас построен, но еще не заработал (мало времени прошло) лифт: в школе клуба занимаются детишки с 6 лет, которые могут впоследствии зайти в этот лифт и подняться сначала в молодежную команду, в «Динамо-2», а затем и дальше – в основную команду, в другие топ-клубы России, в клубы европейских чемпионатов. Мы хотим, чтобы этот лифт в Дагестане полноценно заработал. Потому что у дагестанцев на самом деле мало таких возможностей. И за «Динамо» как клуб, который дает такую возможность, люди всегда будут переживать по-настоящему».

Что касается «Анжи Арены», то этот стадион станет тренировочным лагерем «Динамо». И первый восстановительный сбор, который стартует 15 декабря, футболисты проведут здесь. В ближайшей перспективе изменится форма собственности стадиона: он будет развиваться как спортивная база команды.

Источник: Дагестанская Правда