В 2022 году на детский телефон доверия поступило больше 10 тысяч звонков

С начала года в Дагестане на детский телефон доверия приняли более 10 тысяч звонков. Такие данные приводит Минтруда республики.

Экстренную психологическую помощь детям и родителям обеспечивают 215 региональных служб Детского телефона доверия, работающих под единым общероссийским номером 8-800-2000-122 на территории 85 субъектов Российской Федерации.

В Дагестане с детьми работают психологи двух подведомственных учреждений Минтруда.

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и Республиканский центр социальной помощи семье и детям Махачкалы оказывают экстренную психологическую помощь в круглосуточном режиме.

Экстренная психологическая помощь по Детскому телефону доверия доступна в круглосуточном режиме.

За 9 месяцев 2022 года на детский телефон доверия по Республике Дагестан поступило 10 511 звонков, из них 78,9% – от детей и подростков, к примеру, в 2021 году поступило — 6 689 звонков. Все обратившиеся получили необходимую психологическую или консультативную помощь.