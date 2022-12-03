Общество

Абдулмуслим Абдулмуслимов: «Дагестан был и остается аграрной республикой»

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Такое заявление сделал премьер-министр в ходе приветственного слова на торжественном праздновании Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей продукции

«Несмотря на наблюдающиеся в последние годы серьезные положительные изменения и динамичное развитие туризма, промышленности, транспорта, все же Дагестан, в первую очередь, был и остается аграрной республикой», — сказал он.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что сегодняшний праздник объединил всех аграриев республики.

«Благодаря вашему трудолюбию, трепетному и рачительному отношению к земле вы сохраняете и развиваете сельскохозяйственное производство — основу жизни, уклада и исконных традиций на селе», — подчеркнул Абдулмуслимов в своем выступлении.

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