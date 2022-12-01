Герой из села Нижнее Казанище

Джанболатов Абдулла Магомедович родился в селе Нижнее Казанище.

С 2006 года служил по контракту. Рядом с ним личный состав чувствовал себя уверенно, потому что он никогда не бросал своих товарищей и не подвергал их неоправданному риску. Хорошо освоив профессию сапёра, Абдулла во время службы разминировал много снарядов и мин. В 2009 г. служил в Чечне сапером. В 2010 награжден медалью «За службу на Северном Кавказе». В Чечне, после войны, люди не могли сеять поля, потому что оставалось много неразорвавшихся снарядов. По приказу Минобороны Абдулла со своей командой разминировал опасные участки и был награжден медалью «За разминирование», в 2017 г. награжден медалью «За отличие в военной службе 3 степени».

Участвовал в миротворческой миссии в Сирии, в 2018 г. награжден медалью за «За воинскую доблесть 2 степени».

Награжден «Орденом мужества» посмертно.