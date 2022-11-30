Медаль «За отвагу» посмертно вручена уроженцу Новолакского района Вахмураду Балаеву

Ему было всего 33 года. Он воевал за свободу и независимость ЛНР.

За личное мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Вахмурад посмертно награжден медалью «За отвагу». У него остались жена и маленький сын.

Уверены, сын будет гордиться храбростью, смелостью и решительностью своего отца, который отдал жизнь ради спасения жителей Донбасса и искоренения нацизма на Украине.

Выражаем искренние слова соболезнования близким и родным воина — это тяжелая утрата и великая скорбь. Сил вам и терпения, чтобы пережить это тяжелое время потери.