515 млн рублей направят на второй этап реконструкции аэропорта Махачкалы

Во вторник, 22 ноября, председатель правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по вопросу реализации соглашения о намерениях по реализации нового инвестиционного проекта «Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала».

Премьер-министр, открывая совещание сообщил, что на реализацию проекта «Второй этап реконструкции аэропорта Махачкала» предусмотрено 515 млн рублей.

«Финансирование проекта предполагается в рамках Постановления Правительства РФ № 1704 за счет средств республиканского бюджета, высвобождаемых в результате снижения объема погашения задолженности перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», — уточнил Абдулмуслимов.

Премьер поручил Минимуществу РД и Минстрою Дагестана до конца недели совместно с инициатором проекта и представителями администрации Карабудахкентского района организовать выезд на места и определить точки, на которых будут строиться объекты.