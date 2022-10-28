Сергей Меликов выразил соболезнования в связи с потерями среди чеченских бойцов во время артобстрела в Херсонской области

Сергей Меликов обратился к Главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову со словами соболезнования, в связи с потерями среди чеченских бойцов в Херсонской области во время артобстрела.

Сергей Меликов отметил, что чеченский народ видел много боли, но никогда не переставал быть стойким, мужественным и любить свою родину.

Глава Республики Дагестан выразил уверенность, что «ребята, как и положено кавказцам, с честью выполняли свой долг, бесстрашно сражаясь с врагом, чьи взгляды и ценности чужды всем нам».

«Желаю братскому народу Чечни добра и благополучия. Дагестан скорбит вместе с вами», — добавил Меликов.