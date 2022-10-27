Нюсрет Омаров: «К этим поправкам был особый интерес со стороны общественности»

Представитель Главы Дагестана в Народном Собрании Нюсрет Омаров прокомментировал поправки к Конституции республики.

«Сегодня на очередной сессии НС РД депутаты приняли поправки к Конституции РД во втором чтении. К этим поправкам был особый интерес со стороны общественности. До этого на эту тему было очень много совсем необоснованных обсуждений и рассуждений. И я бы хотел тут отметить, что у нас в Конституции РД обговорены все вопросы, связанные с единством и территориальной целостностью Республики Дагестан, в том числе и в ст. 57 Конституции РД где черным по белому написано, что «Территория Республики Дагестан едина, её границы не могут быть изменены без волеизъявления многонационального народа республики Дагестан». При этом ещё в ст. 75 написано, что Глава Республики Дагестан при осуществлении своих полномочий обязан соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Конституцию Республики Дагестан и законы Республики Дагестан, а также исполнять указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации. Соответственно, у Главы остаются полномочия и, естественно, обязанности по сохранению единства и целостности Республики Дагестан. И тут при внимательном чтении основного закона ни у кого сомнений не возникает. А что касается других вопросов, то это все поправки, которые приводят Конституцию Республики Дагестан в соответствие с Конституцией Российской Федерации. Мы все прекрасно помним, что несколько лет назад мы всенародно принимали поправки к Конституции РФ. И это ни у кого никаких вопросов и обсуждений не вызывало.

В июне этого года, когда эти поправки к Конституции РД принимались в первом чтении, я встречался с общественностью, всё разъяснили, всё вроде было спокойно, а потом, спустя некоторое время заново начались эти рассуждения и обсуждения без конца и края по поводу этих поправок. Не прочитав Конституцию РД, не имея достаточно верных и точных знаний по поправкам, который вносят. Хотя, когда рассуждающие сами читают и вникают в суть вопроса, то они действительно понимают, что это никакой такой угрозы территориальной целостности Дагестана эти поправки к Конституции РД не несут», — сказал Омаров.