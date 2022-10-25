Агул, Общество

В Агульском районе в рамках осеннего призыва подлежат вызову на призывную комиссию более 160 человек

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Сегодня, 25 октября, глава Агульского района Закир Каидов провел совещание по актуальным вопросам муниципалитета. Совещание проходило при участии глав сельских поселений, руководителей ведомств и организаций.

На повестке мероприятия значились вопросы, касающиеся обязательного осеннего призыва на срочную военную службу, который стартует с 1 ноября текущего года, а также реализация предписаний в рамках частичной мобилизации. По данному вопросу выступил военный комиссар Хивского и Агульского районов Пирмагомед Кубачев.

По его словам, перенос осеннего призыва с октября на ноябрь произошел из-за частичной мобилизации, но с 1 ноября мероприятия по плановому призыву стартуют в необходимом объеме.

«На данный момент в Агульском районе в рамках осеннего призыва подлежат вызову на призывную комиссию более ста шестидесяти человек», — сказал военком, отметив, что ресурсы есть, и указав на необходимость работать и завершить мероприятия в сжатые сроки.

В ходе совещания был обозначен комплекс действенных мер, которые приведут к выполнению плана по призыву.

Комментируя сложившуюся ситуацию, руководитель муниципалитета подчеркнул тот факт, что уклонение от воинской обязанности без причин, указанных в нормативно-правовых актах, является прямым нарушением закона. «Поставленные задачи нужно выполнять. Необходимо находить рычаги воздействия и достигать оптимальное разрешение обозначенных проблем», — заключил Закир Каидов.

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