В Агульском районе в рамках осеннего призыва подлежат вызову на призывную комиссию более 160 человек

Сегодня, 25 октября, глава Агульского района Закир Каидов провел совещание по актуальным вопросам муниципалитета. Совещание проходило при участии глав сельских поселений, руководителей ведомств и организаций.

На повестке мероприятия значились вопросы, касающиеся обязательного осеннего призыва на срочную военную службу, который стартует с 1 ноября текущего года, а также реализация предписаний в рамках частичной мобилизации. По данному вопросу выступил военный комиссар Хивского и Агульского районов Пирмагомед Кубачев.

По его словам, перенос осеннего призыва с октября на ноябрь произошел из-за частичной мобилизации, но с 1 ноября мероприятия по плановому призыву стартуют в необходимом объеме.

«На данный момент в Агульском районе в рамках осеннего призыва подлежат вызову на призывную комиссию более ста шестидесяти человек», — сказал военком, отметив, что ресурсы есть, и указав на необходимость работать и завершить мероприятия в сжатые сроки.

В ходе совещания был обозначен комплекс действенных мер, которые приведут к выполнению плана по призыву.

Комментируя сложившуюся ситуацию, руководитель муниципалитета подчеркнул тот факт, что уклонение от воинской обязанности без причин, указанных в нормативно-правовых актах, является прямым нарушением закона. «Поставленные задачи нужно выполнять. Необходимо находить рычаги воздействия и достигать оптимальное разрешение обозначенных проблем», — заключил Закир Каидов.