Экономика

В Дагестане до конца года приступят к строительству мусороперерабатывающих комплексов

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Под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Наримана Абдулмуталибова в понедельник, 24 октября, состоялось совещание по вопросу строительства объектов по обращению с твёрдыми коммунальным отходами в Дербентском, Хасавюртовском, Карабудахкентском и Кумторкалинском районах.

«Концессионное соглашение подписано, нас ожидает большая работа по строительству трех полигонов и трёх мусороперерабатывающих комплексов в 4 муниципалитетах республики. Это большой и важный для Дагестана проект. Подготовлены все необходимые материалы, строительство объектов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами начнется уже в этом году. Для этого нам нужно подготовить согласованную «дорожную карту».
В ходе строительства все объекты должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой — электричеством, водой и связью», — сказал вице-премьер.

«Проекты по переработке мусора очень важны для нас, вы видите, какая ситуация в республике. Наконец-то удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки, и мы планируем к 2024 году построить мощные мусороперерабатывающие комплексы и полигоны, соответствующие современным нормам и требованиям. Естественно, все это должно быть обеспечено необходимой инфраструктурой – начиная с дороги и заканчивая электричеством», — резюмировал Абдулмуталибов.

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