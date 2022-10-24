Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

С 31 октября по 03 ноября 2022 года Региональная общественная приемная Председателя Партии и Местные общественные приемные Партии при участии депутатов всех уровней, сенаторов Российской Федерации, а также представителей профильных ведомств, проводят Неделю приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1.

Обращаться по следующим телефонам:

67-32-87; 67-83-72;

78-06-94; 67-30-51 или на адрес электронной почты: priem.pp05@mail.ru.

Неделю приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.