Дагестан увеличит экспорт продукции в Беларусь.

В Махачкале, в Доме Дружбы, состоялась рабочая встреча заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан Ризвана Газимагомедова и Наримана Абдулмуталибова с генеральным директором РУП «Белтаможсервис» Республики Беларусь Вадимом Бабарикиным и его заместителем Валентином Германом.

РУП «Белтаможсервис» является крупнейшим логистическим оператором в Республике Беларусь, который также занимается перевозками грузов по Российской федерации, в том числе железнодорожным транспортом.

Обсудили возможности и потенциал сотрудничества в сфере логистики, а также укрепление торгово-экономических связей между Республикой Беларусь и Республикой Дагестан Российской Федерации.

Речь шла о выстраивании торговых отношений между РУП «Белтаможсервис» и производителями натуральных соков, мясной и молочной продукции, риса, урбеча, меда, чая, кондитерской и другой сельхозпродукции, а также крупнейшими винно-коньячными предприятиями Республики Дагестан.

Открывая встречу, вице-премьер Ризван Газимагомедов поприветствовал гостей и отметил, что Белоруссия является братской республикой, с которой Россия поддерживает стратегическое партнерство.

«Мне очень приятно, что в последнее время межрегиональное сотрудничество начало выходить на новый уровень. За 8 месяцев текущего года товарооборот между Дагестаном и Беларусью увеличился в два раза по сравнению с прошлым годом. Он составил 21 млн долларов, мы считаем, что это небольшой оборот и его можно увеличивать», — сказал Газимагомедов.

Вадим Бабарикин, в свою очередь, рассказал, что РУП «Белтаможсервис» по решению Правительства Республики Беларусь и по согласованию с Правительством Российской Федерации определен оператором от страны Республики Беларусь по развитию морской инфраструктуры с Россией, а также по перевалке и перегрузке всех видов грузов через российские порты.

«Мы побывали на ваших производствах, скажу открыто, были наслышаны о них, и когда увидели еще раз убедились в том, что вы сохранили паритетность производства алкогольной и безалкогольной продукции. По качеству и по цене вы производите очень хорошую алкогольную линейку, для того чтобы ее можно было представлять в нашей стране. У нас очень низкое присутствие этой продукции на рынке, и мы готовы заключить серьезные контракты по поставке продукции, произведенной в Дагестане», — подчеркнул он.

Бабарикин также отметил, что в связи с внешнеэкономической ситуацией компания пересмотрела партнерство с рядом европейских стран.

«Наша компания активно работает с Ираном, Индией, странами Персидского залива и Китайской Народной Республикой.

Если раньше мы были ориентированы на европейские страны, то сегодня мы реально видим, что для нас очень важно развивать транзитный коридор через Дагестан по международному транспортному коридору «Север-Юг».

Очевидно, что в ближайшее время — это направление станет одним из ключевых, и для этого много сделано и делается», — сказал он.

Помимо этого, гендиректор РУП «Белтаможсервис» предложил вернуть авиа и железнодорожное сообщения между Минском и Махачкалой.

Абдулмуталибов озвучил готовность региона осуществлять поставки в Республику Беларусь дагестанской продукции мясопереработки, риса, минеральной и столовой воды, шкур овец и крупного рогатого скота, шерсти, а также в реализации совместных проектов в области производства, хранения, доработки и упаковки плодоовощной продукции.