Правительство поддержит предприятия, производящие продукцию для участников СВО.

Первый заместитель Председателя Правительства Руслан Алиев провел заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

Обсудили меры поддержки предприятий, производящих продукцию, востребованную в рамках проведения специальной военной операции. С докладом по теме выступил министр промышленности и торговли РД Низам Халилов.

По его словам, для обеспечения потребностей частично мобилизованных военнослужащих, с промышленными предприятиям республики проработана возможность изготовления востребованной продукции на безвозмездной основе.

В качестве мер поддержки для этих предприятий разрабатывается программа льготного финансирования, в рамках которой будет предусмотрено предоставление займа под 1% на приобретение сырья производителям товаров первой необходимости, а также программа предоставления грантов на возмещение части затрат предоставляемым предприятиям, изготавливающим продукцию для решения задач СВО и оказывающим гуманитарную помощь частично мобилизованным.

По линии Фонда развития промышленности РД 8 предприятиям предоставлены льготные займы на общую сумму 195 млн рублей на пополнение оборотных средств и модернизацию производства, а 6 предприятиям гранты в размере 2,3 млн рублей на возмещение части затрат на субсидирование процентной ставки по кредитам.

Обсудили так же актуальные вопросов: исполнение бюджетов муниципальных образований в 2022 году, предварительные итоги подготовки к осенне-зимнему периоду 2022–2023 годов, поддержка предприятий, производящих продукцию, востребованную в рамках проведения СВО, реализация программы «Земский доктор/Земский фельдшер» в регионе, сбор урожая винограда в 2022 году, а также ход строительства школы в селе Львовский № 1 Бабаюртовского района.