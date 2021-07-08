50 тысяч человек в Дагестане остаются без света после ливней

70 единиц техники участвуют в ликвидации последствий непогоды в Дагестане. Председатель Правительства Абдулпатах Амирханов взял работу под личный контроль.

До сих пор отключенными остаются 15 линий электропередач. 50 тысяч человек — без света.

В Унцукульском, Гумбетовском, Тляратинском, Рутульском, Цумадинском районах размыты дороги республиканского и местного значения. Приостановлено движение автотранспорта.

Восстанавливают участок дороги Буйнакск-Гимры-Чирката. Закрыты для проезда дороги местного значения Тлярата-Камилюх с 28 км по 45 км в Тляратинском районе и Сагри-Кунзах с 2 км по 5 км в Гумбетовском районе.

На автодорогах Рутул-Лучек-Джиных в Рутульском районе, Араканская площадка-Унцукуль-Сагринский мост (48 км-57 км) в Гумбетовском районе, Муни-Агвали (17 км-30 км) в Цумадинском районе движение осуществляется по временной схеме.

Эти участки расчищают от селевых заносов, камнепадов и осыпей.