5 спортивных объектов строятся в муниципалитетах Дагестана

В 2023 году в эксплуатацию в республике будут введены два стадиона и три физкультурно-оздоровительных комплекса, сообщили в пресс-службе Минспорта Дагестана.

«Завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36х18 м в Дербенте и стадиона в селе Терекли-Мектеб Ногайского района. Продолжается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 42х24 м в селе Эндирей Хасавюртовского района, физкультурно- оздоровительных комплексов открытого типа в селе Сергокала Сергокалинского района и в селе Хунзах Хунзахского района и стадиона в Кизилюрте», – сообщили в ведомстве.