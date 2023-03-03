5 «прорывных» инвестиционных проектов Дагестана

В рамках Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года в регионе реализуются 5 «прорывных» инвестиционных проектов, предусматривающие до 2030 года объемы инвестиций на 510 млрд рублей и создание более 21 тыс. рабочих мест. Речь идет о таких проектах, как:

– «Развитие Каспийского кластера»

– «Развитие плодоовощного кластера в Дагестане»

– «Реализация стратегического проекта «Город обувщиков»

– «Развитие стекольного промышленного кластера»

– «Развитие транспортно-логистического кластера в Республике Дагестан».

Комментируя эти значимые для Дагестана проекты, политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой отмечает:

«Указанные стратегические направления являются для республики действительно крайне важными. Не первый год в этом направлении ведется работа, например, развитие Каспийского кластера. Тут не только идет речь о туристическом вопросе. Рыбный промысел даст существенный импульс экономике. Буквально недавно обнаружил на прилавке магазина консервы с надписью «килька в томате каспийская». Однако на обороте написано, что сырье из Каспия, а закатана в Подмосковье. То есть, наш дагестанский популярный бренд, который проходил всю технологическую производственную цепочку в Дагестане, сегодня, к сожалению, выпускается в другом регионе, а мог бы у нас. Для этого надо возобновить работу консервных заводов, наладить конвейерное производство и организовать рынок сбыта. Далее, вопрос по плодоовощному кластеру конечно же важен в плане развития овощехранилищ. Еще лет 15 назад этот вопрос прозвучал как стратегический выход при развитии сельского хозяйства в целом и возможность быть конкурентоспособными. Теперь, в условиях СВО и санкций строительство хранилищ является стратегически важным и жизненно необходимым средством. Обувная промышленность в Дагестане всегда была на высоте. То, что хотят систематизировать всю индустрию — дело хорошее. Главное, чтобы не возникли сопутствующие затраты, которые в итоге повлекут удорожание продукции. А тут важно подчеркнуть, что дешевизна дагестанских брендов было главным преимуществом».

Важно то, что все пять «прорывных» инвестиционных проекта, которые будут реализованы в Республике Дагестан до 2030 года обеспечат усиление конкурентных преимуществ региона.

В Дагестане труженики городов и сел успешно выращивают растительную продукцию, занимаются скотоводством, шитьем обуви, рыболовством, промышленностью и т.д. Кроме того, республика находится в выгодном на сегодня географическом положении. И всё это учтено при разработке данных инвестиционных проектов.

Федеральный центр идет навстречу республике, поддерживая многие деловые инициативы руководства региона.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»