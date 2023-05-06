Общество

5 мая в здании музея-заповедника «Дагестанский аул» состоялось второе заседание Общественного совета при Агентстве по охране культурного наследия РД

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Председатель Общественного совета Руслан Абакаров ознакомил членов совета с повесткой заседания, на котором предметами обсуждения стали актуальные вопросы охраны памятников, уточнение плана годовой работы.

В завершении заседания Махач Мусаев вручил удостоверения новым членам Общественного совета и пожелал всем плодотворного сотрудничества в деле охраны объектов культурного наследия.

Члены общественного совета приняли участие в открытии фотовыставки, посвященной столетию великого поэта Расула Гамзатова.

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