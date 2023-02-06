5 интересных фактов из биографии дагестанского поэта Расула Гамзатова

Великий поэт Расул Гамзатов родился в 1923 году в селе Цада. Учился в педагогическом училище в республике, а позже — в Литературном институте имени Горького, по окончании которого был избран председателем правления Союза писателей Дагестана, где работал вплоть до своей смерти в ноябре 2003 года.

Поэт славился не только легендарными стихами, но и потрясающими высказываниями, которые вызывают теплоту, смех и гордость.

Предлагаем вашему вниманию интересные факты из жизни Гамзатова, а также цитаты, показавшиеся особенно трогательными и даже иногда смешными:

1. Стихотворение «Журавли» поэт написал в Японии у памятника Садаки Сасако, умершей от последствий ядерного взрыва. После бомбежки Хиросимы девочка заболела, но верила, что поправится, если сделает тысячу журавликов. Когда сердце ребенка остановилось, она успела сделать ровно половину бумажных птичек. Её друзья собрали деньги на памятник, ставший символом неприятия ядерной войны. Во время траурной церемонии, когда возле монумента собралась толпа с бумажными журавликами в руках, над головами собравшихся вдруг пролетела стая журавлей. Позже Расул Гамзатов узнал, что в этот момент в Дагестане скончалась его мама;

2. На русском языке поэт не писал. Как он признавался в своем немного юмористичном стиле, многое для него было сделано переводчиками: «Если бы не было переводчиков, меня не было бы тоже. У меня были прекрасные переводчики — Сергей Городецкий, Илья Сельвинский… Они мои плохие стихи переводили хорошо»;

3. Перевод «Журавлей» сделал Наум Гребнев, за что Гамзатов называл его своим соавтором. «Оно (стихотворение) казалось ему ближе всех других стихов, ибо он сам — израненный воин, потерявший на войне своих близких и друзей. Оно стало для него собственной болью», — делился воспоминаниями знаменитый дагестанец;

4. В начале 1990-х годов поэт с присущей ему афористичностью заявил: «Дагестан никогда добровольно в Россию не входил и никогда добровольно из России не выйдет»;

5. На съезде Союза писателей, в разгар антиалкогольной кампании и запрещения продажи спиртных напитков, Гамзатов иронично отметил: «Ну что ж. Будем приносить в себе».

Источник: https://zamana.info/news/80-kultura/31986-5-interesnykh-faktov-iz-biografii-dagestanskogo-poeta-rasula-gamzatova