5 декабря завершается набор обучающихся по программе «Цифровые профессии»

5 декабря 2022 года завершается набор обучающихся по программе «Цифровые профессии», с помощью которой можно получить ИТ-специальность со скидкой 50, 75 или 100%.

В этом году на курсы записались более 110 тысяч человек. 67 тысяч из них уже проходят обучение по программам крупнейших вузов и образовательных платформ.

О программе:

­– доступно более 100 курсов начального, базового и продвинутого уровня;

– продолжительность учёбы — от 250 до 720 академических часов;

– скидку от государства могут получить безработные, инвалиды, родители детей до трёх лет, граждане с зарплатой ниже средней по региону, студенты и сотрудники бюджетных организаций;

­– обязательно иметь среднее профессиональное или высшее образование или быть студентом.

Как записаться:

1. Зайти на Госуслуги и выбрать программу;

2. Заполнить анкету, указав сведения об образовании и льготах;

3. Отправить заявку.

Где записываются чаще всего:

· Москва

· Санкт-Петербург

· Московская область

· Краснодарский край

· Татарстан

Самые популярные курсы:

– Python-разработчик;

– Инженер по тестированию;

– Интернет-маркетолог;

– Аналитик данных Основы тестирования ПО.