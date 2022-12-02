5 декабря завершается набор обучающихся по программе «Цифровые профессии»

5 декабря 2022 года завершается набор обучающихся по программе «Цифровые профессии», с помощью которой можно получить ИТ-специальность со скидкой 50, 75 или 100%.
В этом году на курсы записались более 110 тысяч человек. 67 тысяч из них уже проходят обучение по программам крупнейших вузов и образовательных платформ.
О программе:
– доступно более 100 курсов начального, базового и продвинутого уровня;
– продолжительность учёбы — от 250 до 720 академических часов;
– скидку от государства могут получить безработные, инвалиды, родители детей до трёх лет, граждане с зарплатой ниже средней по региону, студенты и сотрудники бюджетных организаций;
– обязательно иметь среднее профессиональное или высшее образование или быть студентом.
Как записаться:
1. Зайти на Госуслуги и выбрать программу;
2. Заполнить анкету, указав сведения об образовании и льготах;
3. Отправить заявку.
Где записываются чаще всего:
· Москва
· Санкт-Петербург
· Московская область
· Краснодарский край
· Татарстан
Самые популярные курсы:
– Python-разработчик;
– Инженер по тестированию;
– Интернет-маркетолог;
– Аналитик данных Основы тестирования ПО.