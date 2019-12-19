5-7 февраля 2020 года пройдет выставка «Строительная неделя на Северном Кавказе»

Выставка «Строительная неделя на Северном Кавказе» – это крупнейшая выставка в СКФО, представляющая собой специализированную площадку для демонстрации и продвижения на рынок СКФО и ЮФО материалов,

оборудования и технологий строительной отрасли, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса.

В рамках деловой программы Выставки планируются:

– Градостроительный инвестиционный форум Северного Кавказа;

– Форум дизайнеров и архитекторов;

– Профессиональный конкурс «Застройщик года»;

– Биржа деловых контактов.

Подробная информация – на официальном сайте www.build-minvodyexpo.ru.

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