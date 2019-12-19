Выставка «Строительная неделя на Северном Кавказе» – это крупнейшая выставка в СКФО, представляющая собой специализированную площадку для демонстрации и продвижения на рынок СКФО и ЮФО материалов,
оборудования и технологий строительной отрасли, инженерной инфраструктуры и жилищно-коммунального комплекса.
В рамках деловой программы Выставки планируются:
– Градостроительный инвестиционный форум Северного Кавказа;
– Форум дизайнеров и архитекторов;
– Профессиональный конкурс «Застройщик года»;
– Биржа деловых контактов.
Подробная информация – на официальном сайте www.build-minvodyexpo.ru.
5-7 февраля 2020 года пройдет выставка «Строительная неделя на Северном Кавказе»
Выставка «Строительная неделя на Северном Кавказе» – это крупнейшая выставка в СКФО, представляющая собой специализированную площадку для демонстрации и продвижения на рынок СКФО и ЮФО материалов,