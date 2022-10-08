Рича готовится к участию во Всероссийском конкурсе

В эти минуты в Рича, в сельском клубе, проходит сход сельчан, который проводится в целях подготовки проекта для участия села Рича во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс инициирован Минстроем России.

Целью конкурса является получение гранта на благоустройство и создание привлекательного пространства, способствующего повышению качества жизни, привлечению туристов, развитию индустрии услуг. Победа в конкурсе позволит Рича получить федеральный грант на благоустройство центральной части села.