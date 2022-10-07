Военком по Хасавюрту, Хасавюртовскому и Новолакскому районов продолжает встречи по вопросам частичной мобилизации

Сегодня в военном комиссариате прошла очередная встреча с главами и начальниками ВУС сельских поселений Хасавюртовского района по обсуждению вопросов связанных с проведением частичной мобилизации.

Начальник мобилизационного отдела, Военного комиссариата Гамзат Ильясов, в ходе встречи, дал подробные и обстоятельные разъяснения всех аспектов и наиболее часто возникающих вопросов по проведению частичной мобилизации.

На встрече приняли участие работники районной Прокуратуры, заместитель главы администрации муниципального района Имампаша Бакиев, заместитель начальника МКУ «Управление ФК, спорта и делам молодёжи» Вахит Касимов.