Махачкалинский морской торговый порт станет участником национального проекта «Производительность труда»

Министерство экономики и территориального развития республики проводит планомерную работу по вовлечению предприятий региона в нацпроект «Производительность труда». До конца текущего года новым его участником станет АО «Махачкалинский морской торговый порт».

Мероприятия нацпроекта будут реализовываться на предприятии под управлением экспертов Федерального центра компетенций. Новые решения по бережливому производству сначала будут внедряться на пилотном потоке организации, после – на всех остальных участках.

Ожидаемые результаты – повышение производительности труда путем оптимизации производственных процессов и внедрения принципов бережливого производства.

Нацпроект рассчитан на три года. Участие в ней предполагает также обучение сотрудников предприятия навыкам эффективного управления персоналом, поиску новых методов решения поставленных задач и оценке своего процесса с точки зрения системного повышения производительности труда по образовательной программе «Лидеры производительности».