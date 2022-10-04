В Махачкале пройдет пресс-конференция, посвященная старту проекта «Национальная театральная школа»

На вопросы журналистов в ходе мероприятия ответят:

Сергей Витальевич Емельянов – директор Национального драматического театра России, лидер проекта «Национальная театральная школа»;

Муслим Пашаевич Телякавов — заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан.

Зарема Ажуевна Бутаева – министр культуры Республики Дагестан;

Роман Владимирович Карманов – генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив;

и другие.

С 14:30 до 15:45 на площадке Музейного комплекса «Россия – моя история» состоится пленарное заседание «Национальная театральная школа».

В 16:00 в Национальной библиотеке им.Р.Гамзатова стартуют public-talks генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Владимировича Карманова и директора Александринского театра, лидера проекта «Национальная театральная школа» Сергея Витальевича Емельянова.

Первая резиденция Национальной театральной школы пройдет с 5 по 7 октября в Махачкале при поддержке Правительства Республики Дагестан. Трехдневный образовательный интенсив объединит более 40 молодых деятелей культуры и искусства.

Преподавателями выступят ведущие эксперты страны в области менеджмента и продюсирования театральных проектов из Санкт-Петербургского государственного университета и Российского государственного института сценических искусств.