Масштабная патриотическая акция «СИЛА V ПРАВДЕ» прошла в Дербенте

27 августа, в парке им. Низами Гянджеви в Дербенте состоялась патриотическая акция в поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина и специальной военной операции на территории Украины «СИЛА V ПРАВДЕ». В акции приняли участие более 20000 человек.

Открыли мероприятие с гимна Российской Федерации в сопровождении тысяч водных струй и световых прожекторов мультимедийного фонтана. В это же время на водном экране демонстрировалось видео, показывающее величие нашей страны.

К собравшимся обратился и.о. главы Дербента Али Курбанов.

«Сегодня мы собрались здесь, чтобы высказать слова поддержки своему Отечеству и Президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Дагестанский народ всегда был, есть и будет неотъемлемой частью России, дагестанцы не раз доказывали это на деле, находясь на страже ее рубежей и безопасности Российского государства. В ходе специальной военной операции на Украине дагестанцы проявляют мужество и героизм, выполняя боевые задачи по защите нашей Родины, по восстановлению мира на территории Донецкой и Луганской народных республик, сохранению жизней мирных граждан. Мы уверены, что наши ребята справятся со всеми задачами, поставленными Верховным главнокомандующим страны. За Россию, за Президента, за победу!» — отметил Курбанов.

Также выступили председатель городского Собрания депутатов Гасан Мирзоев, представители Общественной палаты города, военного комиссариата, совета ветеранов, духовенства и другие.

В рамках акции на водном экране фонтана были показаны фотографии дербентцев, погибших в специальной военной операции на Украине. Их память собравшиеся почтили минутой молчания.

Поддержать специальную военную операцию и Президента России пришли юнармейцы, волонтеры, кадеты, учащиеся, студенты и свыше 20000 жителей. Участники акции держали в руках российские и скандировали лозунги «За Россию!», «За победу!», «Россия, вперед!».

Акция завершилась патриотическими песнями о России в исполнении солистов музыкального ансамбля «Дербент», а также запусками мультимедийного фонтана.