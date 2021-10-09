47 миллионов рублей заплатят за несознательность и нечистоплотность дагестанцев

Для рекультивации несанкционированных свалок Дагестана требуется 47 миллионов рублей. О выделении данных средств было сообщено на ВКС под руководством зампредседателя Правительства РФ Виктории Абрамченко. Даная задача должна быть решена в рамках реализации проекта «Чистая страна». Также на ВКС был обсужден ход осуществления поручения Владимира Путина по ликвидации приграничных к городам свалок до 2023 года.

По сообщению Абдулпатаха Амирханова, который также принял участие в ВКС, к 2024 году должны быть ликвидированы свалки городов Буйнакск, Хасавюрт, Каспийск, Южно-Сухокумск. Правительство РФ выделит на данную цель 47 миллионов рублей.